Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con il trionfo alle ATP Finals? Assegno maestoso per il “maestro”

ha vinto le ATP, trionfando da imbattuto sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino. Il tennista italiano ha dominato il torneo riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica, alzando al cielo il trofeo senza avere lasciato per strada un set: l’azzurro non ha concesso nulla agli avversari nel capoluogo piemontese e ha così dettato legge in questa competizione per la prima volta in carriera, dopo che lo scorso anno perse l’atto conclusivo contro il serbo Novak Djokovic.Il numero 1 del mondo si è laureato “” del 2024, dopo aver messo le mani su due Slam (Australian Open e US Open), ed è diventato il primo italiano a fare festa nella competizione che chiude la stagione a livello individuale. Il fuoriclasse altoatesino cercherà ora di mettere la ciliegina sulla torta, provando a trascinare l’Italia nelledi Coppa Davis che andranno in scena settimana prossima sul cemento indoor di Malaga (Spagna), dove lo scorso anno si conquistò l’Insalatiera dopo 47 anni.