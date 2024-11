Ilrestodelcarlino.it - No al biodigestore, alzano la voce anche le associazioni di categoria

Sala consiliare gremita, con oltre 150 persone, venerdì a Mondavio, per l’incontro "Ca’ Rafaneto di Terre Roveresche, a che punto siamo" organizzato dal ‘Comitato a difesa del territorio’. Durante l’assemblea, oltre che dai sindaci di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa e dai portadel Comitato, una posizione di netta contrarietà verso il progetto è arrivatadalledi, con Amerigo Varotti di Confcommercio Marche Nord; Denis Barnabucci, direttore di Confagricoltura Pesaro; Arianna Bottin, di Coldiretti Giovani Impresa Marche; e Sabina Pesci, presidente della Cia Pesaro. Varotti, in particolare, ha messo in evidenza l’avversione dalla prima ora di Confcommercio al, che "danneggerebbe l’economia di un territorio ricompreso negli Itinerari della Bellezza, specie dal punto di vista turistico ed enogastronomico".