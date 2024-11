Liberoquotidiano.it - "Meloni? Come i fascisti con Matteotti": radical-chic, il delirio di Bersani dalla Gruber | Video

"Andiamo a leggere cosa dicevano di.". Secondo Pier Luigi, ospite di Lilliin collegamento con Otto e mezzo su La7, la campagna del centrodestra attuale contro la "sinistra al caviale" e i "" ricorda molto da vicino quella che iimbastirono contro il sindacalista e onorevole socialista ucciso nel 1924. Un evento tragico, una pietra angolare nella storia italiana perché furono proprio il suo rapimento e la sua esecuzione a dar vita, di fatto, al regime di Benito Mussolini. "Io sono il primo a riconoscere che in questa fase qui è quello di recuperare il rapporto con il popolo e con il mondo del lavoro, però non vorrei che si esagerasse - spiega-. Bucci, in Liguria, ha preso l'88% dei voti a Portofino, non a Sampierdarena. In Romagna, se abbiamo riconquistato tutti i comuni allagati, è perché i nostri amministratori o militanti non erano a mangiare il caviale ma erano a spalare con il badile in stivali".