Lapresse.it - Louvre, mostra immersiva ‘Di tutte le bellezze!’: viaggio attraverso 108 opere

Leggi su Lapresse.it

Una nuovaal Museo deldi Parigi porta i visitatori in unguidato108selezionate per esplorare l’arte e la storia focalizzandosi sul concetto di bellezzai secoli. Intitolata “Dile bellezze!”, l’esperienzaè la prima collaborazione tra ile il gruppo L’Oréal.I visitatori possono utilizzare i loro smartphone per ottenere ulteriori approfondimenti sulle varied’arte. Gautier Verbeke, curatore della, spiega: “È più di una semplice, è ungli spazi del museo. Una selezione di 108che ci permettono di abbracciare e raccontare la storia della bellezza.”Lasi concentra su gesti, rituali, pratiche e visioni idealizzate della bellezza, includendo dipinti di Tiziano e Botticelli.