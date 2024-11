Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 17 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di172024. Ariete Bellissimache conferma le sensazioni sbocciate in- questo autunno può diventare il punto di svolta della vita professionale o sentimentale. Dovete convincervi di avere un eccezionale talento che vi può far riuscire nella vita, se lo volete veramente. Luna ancora in Gemelli, il vostro cuore diviso in due: famiglia o amicizie. È possibile essere presenti ovunque, dovete guardare in avanti e non accontentatevi mai di quello che passa il convento, come si dice. Toro Al prossimo cambio di Luna sarete in una posizione professionale e finanziaria più positiva ancora, ma il successo dipende da come impostate le relazioni adesso.