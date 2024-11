Mistermovie.it - Mister Movie | Caso dietro le quinte con Stefano De Martino infastidito dall’imitazione a Gialappa’s?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Deavrebbe reagito in modo inatteso all’imitazione a lui dedicata nel programma. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore non avrebbe gradito la parodia, che lo ritrae come un personaggio vanesio e irraggiungibile. Scopriamo i dettagli.DeL’ironia pungente diha colpito nel segno, ma stavolta sembra aver fatto un po’ male.De, infatti, non avrebbe preso benissimo l’imitazione che lo vede protagonista nel programma comico di Tv8.A rivelarlo è Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi. Secondo il giornalista, nonostante le apparenze e le dichiarazioni di apprezzamento pubbliche, il conduttore napoletano non avrebbe gradito la parodia che lo ritrae come un personaggio vanesio e irraggiungibile.