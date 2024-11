Gqitalia.it - La nazionale italiana non sarà mai cool come quella francese

Un paio di volte ci hanno dato grandi dispiaceri,il golden goal di Trezeguet a Euro 2000 o i rigori maledetti ai Mondiali di due anni prima. Spesso, però, li abbiamo messi nel sacco e ci siamo presi delle soddisfazioni inarrivabili:del rigore di Grosso, insomma, potrà mai avere eguali?contro: a buona ragione potremmo definirlo il derby d’Europa, un po’ per una rivalità calcistica di lunga data che serpeggia tra i due Paesi, un po’ per il prestigio, i trofei e pure i campioni che mettono sul piatto. Contro i francesi laha giocato la prima gara ufficiale della sua storia, una vittoria per 6-2 nel 1910 all’Arena Civica di Milano. La contesa con i nostri vicini rivivrà domenica 17 novembre, quando, a San Siro, gli azzurri affronteranno la Francia di Deschamps per l’ultima gara del girone di Nations League.