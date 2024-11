Unlimitednews.it - Veicoli commerciali, arriva il nuovo Interstar di Nissan

ROMA (ITALPRESS) –sulle strade e nelle concessionarie italiane il, il primo veicolo commerciale di grandi dimensioni elettrico di. Caratterizzato da un design imponente ed elegante, ha una capacità di carico ai vertici della categoria e può vantare un’ampia gamma di personalizzazioni nelle versioni Van e Chassis Cab. Come tutti i, anchegode della garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri, o di 8 anni o 160.000 chilometri nella versione 100% elettrica. Quest’ultima versione è disponibile con batteria da 87 kWh che garantisce un’autonomia massima di 460 chilometri. Con la ricarica veloce in corrente continua da 130 kW è possibile accumulare 252 km di percorrenza già in 30 minuti. L’autonomia scende a 200 chilometri per la versione da 40 kWh.