Summonte, dichiarato il dissesto finanziario: le ragioni

Tempo di lettura: 2 minutiUn momento cruciale per il nostro Comune. Durante il Consiglio Comunale del 7 novembre scorso, l’amministrazione ha approvato la dichiarazione di, una decisione necessaria per affrontare un disavanzo d’amministrazione pari a 3 milioni e 300 mila euro.Una scelta sofferta ma inevitabile, che segna l’inizio di una nuova fase per, in cui saranno fondamentali la trasparenza, il dialogo e la partecipazione di tutti i cittadini.Per questo, il Sindaco Ivo Capone e il Gruppo Consiliare “Unita” hanno organizzato due incontri pubblici aperti alla cittadinanza, dove verranno affrontati temi centrali per il futuro della comunità:Quali saranno le ripercussioni per i cittadini dopo il?Quali sono le priorità e le strategie che guideranno l’amministrazione nei prossimi anni?Gli incontri si terranno nelle seguenti date:Domenica 17 novembre 2024 alle ore 10:30 presso il Centro Sociale G.