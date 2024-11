Mattarella | informazione bene essenziale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.50 "La libertà di informare è l'ossigeno della vita democratica di un Paese. Servono tuttavia regole per difendere i cittadini da notizie artefatte. Serve anche consapevolezza, per rimuovere il rischio che le notizie siano filtrate da preconcetti o da algoritmi". Lo ha detto il presidente della Repubblica all'Osservatorio giovani-editori. Poi: "L'è un". "Il rischio è affidarsi al web come se fosse il medico di fiducia. Non bisogna correre il rischio di essere catturati dallo smartphone", ha detto