America's Cup, Napoli ci riprova. Con Cagliari è potenziale candidata per l'edizione 2027 (Messaggero)

L’Cup cerca casa. La Nuova Zelanda non ospiteràdelper i costi troppo alti (75 milioni di dollari, circa 68 milioni di euro se considerati dollari americani). Per questo, avanzano le possibilità italiane, conin pole.quindi ci. Ci andò vicinissimo nel 2003 quando poi la finale andò a Valencia. Oggi come allora si torna a parlare di Bagnoli.potenziali candidate dell’CupSecondo quanto riportato da Il Mesaaggero:Emerge l’ipotesi italiana concome potenziali candidate a ospitare la Coppa. Per, uno dei campi di regata più belli del mondo, già sede dei Giochi del 1960 e di due tappe delleCup World Series nel 2012 e 2013, ci si chiede però, anche nei grandi Circoli di Santa Lucia ai quali nulla di ufficiale per ora risulta, se ci siano i fondi e i tempi tecnici per avere un’area, come potrebbe essere quella di Bagnoli, dove con la certezza richiesta da un evento del genere, si potrebbero realizzare entro ille grandi basi dei team.