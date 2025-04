Bergamonews.it - Cade dalla finestra in piena notte, grave 39enne a Bergamo

. Sarebbe cadutoe versa in gravi condizioni. Il condizionale è d’obbligo, perché la Polizia di Stato sta ancora ricostruendo quanto accaduto intorno alle 4 a unin via Sant’Alessandro bassa a.L’uomo sembrerebbe essere precipitato dal primo piano di un’abitazione. Era con un’altra persone quando sarebbe scoppiata una lite, forse per problemi legati alla droga. L’uomo, uscito sul cornicione della casa, per motivi da chiarire avrebbe perso l’equilibrio finendo di sotto.Sul posto 118 che ha portato via il ferito in codice giallo e gli agenti della Questura.