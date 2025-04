Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio dellasulla Nomentana bis ho risolto l'incidente per sono dei rallentamenti all'altezza della rotatoria per via Palombarese è in quest'ultima direzione andiamo sulla via del mare incidente in via di risoluzione traffico rallentato tra acido e Vitinia con ripercussioni rallentamenti nel tratto della via Ostiense tutto direzione raccordo anulare sullaFiumicino un incidente la causa delle code tra via Cristoforo Colombo via della Magliana direzione Raccordo Anulare e verso l'euro codema per traffico danza del Tevere a via della Magliana altro incidente sul tratto Urbano dellaTeramo è la causa delle code da Tor Cervara Fiorentini direzione tangenziale est veniamo il traffico sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta dallaFiumicino alla Tuscolana si iniziano traffico rallentato tra Nomentana e Tiburtina e dalla Tuscolana alla Ardeatina poi code tra Laurentina eFiumicino Regina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.