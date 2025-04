Internews24.com - Sacchi, il commento su Milan Inter: «Risultato corretto, mi aspettavo molto di più…»

di Redazione, ilsu: «, midi più.» Le parole dell’ex tecnicoCosi Arrigosulle colonne della Gazzetta dello Sport sul derby tra:LE PAROLE- «Il pareggio, dato ciò che si è visto in questo primo round del derby di San Siro, è un. Adesso dobbiamo prepararci alle scintille nella sfida di ritorno fra tre settimane e, a quel punto, bisognerà vedere in quali condizioni fisichesi presenteranno. Siamo in primavera e non dimentichiamo mai che la differenza, in questo casi, la fanno spesso e volentieri i muscoli e la brillantezza nelle gambe. Miuna sfidaaperta per quanto riguarda il. Innanzitutto perché il derby di San Siro sfugge sempre a qualsiasi pronostico, e tutto diventa possibile, e poi perché in una partita secca, di solito, non si notano le differenze tecniche e atletiche, ma si vede maggiormente la foga agonistica, lo spirito di gruppo, la capacità di gestione della gara.