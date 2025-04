Ilnapolista.it - McTominay stregato dai pomodori: «In Inghilterra sono acqua rossa. A Napoli devi essere legato a città e cultura»

Leggi su Ilnapolista.it

Scottha rilasciato un’intervista a The Athletic (a firma Rory Smith) in cui racconta dei suoi inizi con il Manchester United e l’arrivo a: «Anche se giocavo poco allo United, ho sempre dimostrato dipronto»Il centrocampista delrivela dirimasto molto soddisfatto dalla cucina italiana e campana, per lui una rivelazionestati i:«Non li ho mai mangiati a casa mia, dove”. Qui, in realtà, hanno il vero sapore dei. Ora li mangio come spuntino». Dopodiché ha iniziato a raccontare il suo primo periodo al Manchester United:«Quandoentrato in prima squadra, mi sentivo in una posizione sbagliata in campo. Non era colpa di nessun allenatore. I miei punti di forzasempre stati entrare in area di rigore, segnare, creare problemi agli avversari.