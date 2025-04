Romadailynews.it - Cina: governo invia secondo lotto di aiuti d’emergenza in Myanmar

Ilcinese questa mattina hato alildiumanitari di emergenza per il terremoto dal Beijing Capital International Airport,la China International Development Cooperation Agency. Ildicomprende 800 tende, 2.000 coperte, 3.000 scatole di biscotti, 2.000 confezioni di acqua minerale e altre forniture urgenti. Le forniture sono state trasportate a Yangon con un volo charter dalla.Il primodie’ arrivato inil 31 marzo. Li Ming, portavoce dell’agenzia cinese, ha dichiarato che ladesidera continuare a fornire assistenza alla popolazione delle aree colpite dal disastro in base alle esigenze del, sostenendo i suoi sforzi per superare il disastro il prima possibile. Li ha espresso la fiducia che con gli sforzi congiunti dellae della comunita’ internazionale, la popolazione delsara’ sicuramente in grado di superare il disastro e di ricostruire le proprie case in tempi brevi.