Tpi.it - Mangia un panino e si sente male: studentessa americana di 21 anni muore a Roma per shock anafilattico

Leggi su Tpi.it

Tragedia adove unadi 21è morta, probabilmente a causa di uno, dopo averto un. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 aprile. La giovane hato un sandwich in un locale situato in via GiovDe Agostini, al Pigneto. Subito dopo si è sentitae, insieme alle compagne di Erasmus, è corsa nella struttura dove viveva per prendere il Bentelan. La 21enne, però, non ha fatto in tempo e ha perso i sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarla senza riuscirci.Sull’accaduto indagano i poliziotti del commissariato Porta Maggiore ma, secondo una prima ipotesi, è probabile che lanon sia riuscita a comunicare ai camerieri del locale, a causa della lingua, a che cosa fosse allergica.