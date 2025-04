Anteprima24.it - Camera di Commercio di Caserta al Vinitaly con 21 aziende

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLadidiparteciperà all’edizione 2025 deldi Verona con 29 stand divinicole con prodotti di Terra di Lavoro. Il padiglione B della Fiera di Verona sarà dedicato interamente ai vini della Campania e, all’interno dello spazio espositivo sarà presente la provincia dicon i suoi articoli e prodotti: calici e bottiglie di vino rosso, bianco, rosè e bollicine, ma anche eccellenze che “parlano” della tipicità e della bontà del territorio, come la mozzarella. All’interno di questo “dialogo” di gusti si inseriscono le oltre 20che producono il Falerno del Massico dop, l’Asprinio di Aversa dop, il Casavecchia dop, il Galluccio dop e le denominazione IGT la Roccamonfina e Terre del Volturno. “E’ un investimento che porterà le nostrevinicole alla ribalta di una vetrina internazionale, ma che permetterà anche ai marchini di ampliare un mercato che va oltre i confini europei, in modo da costruire un network per incrementare l’export dei nostri storici marchi e vitigni”, spiega il presidente delladi, Tommaso De Simone.