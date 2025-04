Romatoday.it - Alamo Leal feat. Blue Overload in concerto al Charity Café

Leggi su Romatoday.it

è un cantante/chitarrista di origine brasiliana che ha costruito la sua carriera in Europa, dove ha vissuto per oltre 30 anni. Con sede a Londra, Bristol e Parigi si è esibito in grandi club e festival, con le sue band nel circuitos europeo, oltre a tour negli Stati Uniti e in.