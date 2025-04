It.newsner.com - Le ultime foto di Richard Chamberlain prima di morire

Leggi su It.newsner.com

, l’amato “Dr. Kildare”, se n’è andato. L’attore, che ha affascinato il pubblico per decenni, è morto all’età di 90 anni il 29 marzo.Ora stanno venendo alla luce nuove rivelazioni sui suoi ultimi giorni di vita, più emozionanti di quanto si potesse immaginare.Si disprezzava da bambinoLe persone di tutto il mondo, giovani e meno giovani, si sono innamorate diquando è diventato un attore popolare negli anni Sessanta.A mio parere, è stato il più grande rubacuori della televisione dell’epoca e ha avuto ruoli in numerosi spettacoli e film popolari. Ha interpretato diversi personaggi eminenti ma, allo stesso tempo, ha condotto una vita difficile. Amava la fama, ma era anche qualcosa da cui non poteva fuggire.La vita diè stata anche segnata dal disprezzo per se stesso: si disprezzava fin da bambino e si è portato dietro il peso di aver nascosto un grande segreto per molti, molti anni.