Lapresse.it - Ungheria, Budapest annuncia: “Ci ritireremo dalla Corte penale internazionale”

Leggi su Lapresse.it

“L’si ritirerà“. Lo hato il ministro ungherese Gergely Gulyas, che è capo di Gabinetto del premier Viktor Orban, aggiungendo che “il governo avvierà la procedura di ritiro” oggi, in conformità con il quadro giuridico costituzionale e”.Orban risponde al mandato d’arrestonei confronti di NetanyahuL’annuncio è giunto poche ore dopo l’arrivo nel Paese del premier israeliano Benjamin Netanyahu, sul quale pende un mandato d’arresto emesso(Cpi) in relazione alla guerra a Gaza, mandato che Orban ha promesso che ignorerà. Il premier ungherese, stretto alleato di Netanyahu, ha definito il mandato d’arresto “oltraggiosamente impudente” e “cinico”. I Paesi membri della, come l’, sono tenuti ad arrestare i sospettati oggetto di un mandato d’arresto se mettono piede sul loro territorio, ma lanon ha modo di fare rispettare questo obbligo e si affida agli Stati per ottemperare alle sue decisioni.