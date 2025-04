Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, si scalda la corsa verso la panchina bianconera: duello per quel top! Ma la concorrenza potrebbe aumentare

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, silala: ci sono importanti novità sunomeTra i nomi più caldi per le varie panchine di Serie A c’è sicuramentelo di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da TuttoSport, Aurelio De Laurentiis sta cercando di capirelo cheessere il futuro del tecnico del Napoli e se il matrimonio potrà proseguire.Nel frattempo, il Milan starebbe facendo sul serio con Paratici, prestods rossonero, che vorrebbe l’exsulladel Diavolo. In caso di addio da Napoli, ciessere untra rossoneri e bianconeri per Antonio Conte.Leggi suntusnews24.com