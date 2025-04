Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX WILLER. LA GUERRA DI COCHISE”

TEX, LADIè il nuovo titolo della collana ideata per narrare le vicende della giovinezza di Tex. Il volume sarà disponibile a partire dal 15 aprile in libreria e fumetteria.Come racconta al giovane figlio Tahzay,è cresciuto tra guerre e massacri, dimostrando il proprio valore, ma acquistando saggezza. Ora desidera solo la pace e il suo unico rimpianto è quello di non aver mai potuto vendicare il padre, vilmente assassinato da un traditore. Mentre, all’insaputa di, un gioco beffardo del destino sta per trascinare i Chiricahuas nella loro prima grandecontro gli Stati Uniti, Tex s’imbatte nella pista di un misterioso assassino.I testi sono di Mauro Boselli, che firma anche l’introduzione “Le due vite di”, mentre i disegni sono di Roberto De Angelis.