Oasport.it - F1, Yuki Tsunoda: “Sarà una grande sfida, è un sogno correre in Giappone”

Dopo il Gran Premio della Cina, la F1 non si ferma ed è pronta ad affrontare un nuovo weekend di gara.illa sede del prossimo Gran Premio che metterà alla prova i piloti sul circuito storico di Suzuka. Lando Norris è chiamato a riconfermarsi, con la sua McLaren, leader della classifica piloti, dopo il secondo posto della gara cinese.Tante le novità che le squadre sperimenteranno in questo weekend, non solo nuovi aggiornamenti sulle macchine, come proposto dalla Ferrari, ma anche sostituzioni di piloti. È il caso della Red Bull che, già al termine del Gran Premio della Cina, aveva deciso di operare un cambio del suo secondo pilota. Liam Lawson non ha soddisfatto le aspettative previste e la scuderia di Milton Keynes lo ha prontamente sostituito con.Il pilotase ha disputato i due Gran Premi iniziali con l’Alpha Tauri, ottenendo solo 3 punti.