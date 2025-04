Cataniatoday.it - Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza, sospesi un ristorante etnico e un bar

Leggi su Cataniatoday.it

Gli ispettori del contingente Inl Sicilia, in collaborazione con l’Inps, hanno effettuato controlli in ristoranti e bar del capoluogo etneo, riscontrando irregolarità che hanno portato alla sospensione di due attività.In unsono stati trovati 7 lavoratori, uno dei quali non.