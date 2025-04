Ilfattoquotidiano.it - Hyundai Nexo, la seconda generazione del suv a idrogeno debutta al Seoul Mobility Show

Ladi, lo sport utility elettrico a celle a combustibile apresentato originariamente nel 2018, è stata svelata aldiin Corea. Il modello, terzo veicolo aprodotto in serie daseguendo le orme della ix35 Fuel Cell, rappresenta un significativo passo avanti per la propulsione ae per la mobilità sostenibile. Grazie alla sua avanzata tecnologia a celle a combustibile che consente di non emettere gas di scarico, e alla notevole efficienza, nuovapunta a un’autonomia di oltre 700 chilometri con un pieno e alla capacità di rifornimento in soli 5 minuti.Il sistema propulsivo è stato migliorato: la potenza totale passa da 135 kW a 190 kW, mentre la batteria raddoppia, da 40 kW a 80 kW. La pila di celle a combustibile afornisce ora una potenza lorda massima di 110 kW (un aumento del 16% rispetto al passato), mentre il nuovo motore elettrico fornisce una potenza massima di 150 kW.