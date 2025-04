Universalmovies.it - Primitive War | Dinosauri in Vietnam nel primo trailer

Sparke Films ha da poco rilasciato il teaserdi Primate War, il folle Horror fantascientifico ambientato durante la guerra delin una giungla popolata dai, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ethan Pettus.War, di cui ancora non abbiamo una data di uscita, è ambientato nel 1968 e segue un’unità di ricognizione d’élite nota come Vulture Squad. Questa unità, al culmine della guerra del, viene inviata in una valle isolata nella giungla, al fine di scoprire il destino di un plotone di Berretti Verdi scomparso. Presto questo gruppo di soldati scoprirà che la giungla è popolata dai.Il film è diretto da Luke Sparke, il quale funge anche da produttore insieme a Carmel Imrie e Carly Sparke, al produttore esecutivo Geoff Imrie e al co-produttore Alex Becconsall.