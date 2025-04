Ilfattoquotidiano.it - Sinner e il caso Clostebol, l’ex preparatore Ferrara svela tutto: “Lo spray mi serviva per una patologia cronica. Ecco la verità”

Perché lo staff di Jannikaveva con sé unocontenente il, una sostanza vietata? È una domanda maliziosa che molti malinformati hanno continuato a ripetere da quando è emersa la positività del tennista altoatesino riscontrata durante e dopo il torneo di Indian Wells 2024. In realtà, la spiegazione era già nella decisione presa da un tribunale indipendente che ha di fatto assolto, per nessuna colpa e negligenza. Ora però il suo exatletico Umberto, finito nel mirino delle critiche appunto per ricostruzioni parzialmente errate, ha deciso di raccontare. E spiegare apertamente perché aveva con sé anche negli Stati Uniti l’ormai famoso Trofodermin: “Lo utilizzo da anni in quanto prescritto dal medico specialista quale farmaco di supporto per una“, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport.