Juventusnews24.com - Zoff lancia la Juve: «Ampie possibilità di qualificazione. Effetto Tudor? Non trovo corretto dare e togliere meriti ai singoli, Thiago Motta…»

di RedazionentusNews24lain vista della prossima Champions League: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere bianconeroL’ex portiere dellaDinoha analizzato quella che sarà la corsa al quarto posto con i bianconeri favoriti anche grazie all’arrivo di.PAROLE – «Vedodi quali?cazione alla prossima Champions, perché il potenziale della rosa è importante. Anche per compensare l’ennesimo infortunio in difesa, per quanto la defezione di Gatti non sia un fattore secondario. E?etto? Nonai: se il croato centrerà l’obiettivo sarà anche in virtù del bottino conquistato in precedenza daMotta».Leggi suntusnews24.com