Ilfattoquotidiano.it - “Nanni Moretti sta benone ed è in netto miglioramento. Condizioni stabili e situazione non drammatica”: le rassicurazioni dei medici del San Camillo

Tirano un sospiro di sollievo sia la famiglia che i fan di, dopo gli aggiornamentidi questa mattina. L’attore e regista ieri è stato trasportato d’urgenza per un infarto all’ospedale Sandi Roma. Il regista 71enne è stato operato ezzato. Si trova ricoverato in osservazione nel reparto di terapia intensiva cardiologica. il quotidiano La Stampa ha raccolto le valutazioni odierne deidell’ospedale: “staed è innon“.era stato già colpito da un infarto lo scorso primo ottobre, senza mai essere in pericolo di vita: solo poche ore dopo il ricovero aveva registrato un video dall’ospedale salutando gli spettatori della proiezione del suo film “Vittoria”, prevista il giorno dopo a Napoli, a cui non avrebbe potuto partecipare.