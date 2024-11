Panorama.it - Il Gladiatore 2 e il ritorno degli antichi romani in tv

Se la tua opera è finita al secondo posto del box office mondiale vincendo l’Oscar per il miglior film e il miglior attore, difficile resistere alla tentazione di girare un sequel. Eppure ci sono voluti 24 anni al regista Ridley Scott per trovare la chiave e dare un seguito a Il, anche perché il protagonista Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) moriva alla fine della prima pellicola.«La popolarità del film è continuata a crescere negli anni» dice l’86enne Ridley Scott a Panorama, «e inizialmente con Nick Cave (il celebre musicista, ndr) abbiamo avuto l’idea che Massimo, il protagonista, potesse tornare indietro in battaglia dagli inferi, prima di pensare che non era affatto una buona soluzione. E così cercando uno spunto ci siamo resi conto che potevamo ripartire dal personaggio di Lucio, il figlio mandato via da Roma per proteggerlo da sua madre Augusta Lucilla (Connie Nielsen).