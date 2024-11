Amica.it - Giurato numero 2” di Clint Eastwood, “Il Gladiatore II” di Ridley Scott, il doc "La Singla”: la recensione dei tre film al cinema

Un giovane giornalista, ex alcolista, viene convocato comea un processo per omicidio. Dai racconti dei testimoni, l’uomo comincia a rendersi conto che forse era presente sul luogo del delitto la notte dei fatti.2 di, opera potente e destabilizzante, è ilda non perdere alquesto fine settimana! Com’è questo IlII di? Leggete la nostradelcon Paul Mescal e un inedito Denzel Washington “cattivissimo”. Vi segnaliamo infine La, un bel documentario su Antoñita, leggendaria ballerina di flamenco sorda.Buone visioni! #2 #CosaVedereNelWeekend #SoloAl#SoloInSalaUna scena di “2” (foto Warner Bros.