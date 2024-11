Gaeta.it - Fano: oltre 150mila euro per migliorare la sicurezza con 18 nuove telecamere nel centro storico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città di, conosciuta per il suo patrimonioe culturale, ha recentemente potenziato la videosorveglianza nel, installando 18in punti strategici. Questa iniziativa mira a garantire una maggioreper i residenti e i visitatori, sottolineando l’impegno del Comune nella lotta alla criminalità.Investimento significativo per laurbanaL’intervento del Comune diprevede un investimento complessivo di circaper installare le. Di questi, 51milasono stati finanziati da fondi ministeriali, dimostrando un’attenzione nei confronti dellapubblica. Leverranno collocate in aree cruciali per facilitare il monitoraggio, non solo degli accessi al, ma anche dei luoghi di maggiore affluenza.