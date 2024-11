Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Steffy Ha un Terribile Sospetto su Hope!

critica duramente! Carter inserisce Ivy nel settore Gioielli della Forrester Creationscrede che Carter stia salvando la HFTF perché caduto nella “rete” di! Liam parte alla riconquista della ex moglie! Intanto, Ivy approda in azienda con la nipote Electra!Carter salverà la HFTF, favorendo poi il ritorno di Ivy Forrester a Los Angeles! Lesullepromettono grandi colpi di scena! Vedremo che l’avvocato, nel corso di una importantissima riunione, elogerà la collezione della Logan, mettendone in evidenza tutto il suo potenziale., titubante, gli chiederà di visionare gli ultimi numeri legati alle vendite. Stranamente, Walton si rifiuterà e, con una serie di scuse, riuscirà a convincere i presenti dell’importanza di far risorgere la HFTF dalle ceneri.