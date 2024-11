Ilgiorno.it - Basta coi padri peluche: “I genitori non siano amici dei figli, né i loro bancomat”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – “Milano è la città dei ragazzi e delle ragazze, fatta apposta per i giovani, con mille opportunità, ma è ancora troppo una città parcheggio”. Daniele Novara è direttore e fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di crescere a Milano? “Le ricerche ci dicono che nei primi 5 anni di vita è meglio crescere nella natura. Poi è consigliabile vivere in città, soprattutto in adolescenza, specie in una città come Milano con tanti parchi. La città in adolescenza è insuperabile, è il luogo della cives, dove si costruisce la cittadinanza, la partecipazione, dove i ragazzi possono realizzare desideri e progetti, perché incontrano i compagni, c’è lo sport, musei, cinema. Bisogna però predisporre spazi di mobilità adatti a, come piste ciclabili.