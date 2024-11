Alla MMW24 i 25 anni della Nun Entertainment di Stefano Senardi

Leggi su Funweek.it

Il 22 novembre al Detune di Milano (ore 18.30, ingresso gratuito) si festeggiano i 25dell’etichetta discografica indipendente di, con un evento speciale in occasioneMilano Music Week 2024. La Nun, infatti, celebra un quarto di secolo di successi e scoperte musicali che ne hanno confermato l’impegno in termini di coraggio, innovazione e impatto nel panorama musicale italiano.Immagine da Ufficio StampaL’evento, che sarà condotto da Luca De Gennaro, ospiterà numerosi protagonisti del mondomusica per ripercorrere la storia di Nun, dfondazione nel 1999. Tra i presenti, Luca Fantacone, Christina Iredale, Simonetta Simonetto, Pietro Monti,Pierini, Alessandra Piccioni, Marion Pessina, e molti altri.LEGGI ANCHE: — Amadeus conduce i SIAE Music Awards 2024: tutte le nominationseconda edizioneA rendere l’atmosfera ancora più magica ci sarà un dj set di Pony Montana e un breve showcase di Pino Marino, artista per cui Nunpubblicò il suo primo disco.