Lapresse.it - Sci: Lindsey Vonn torna alle gare a 40 anni, da Phelps e MJ i ritorni vincenti

Leggi su Lapresse.it

ci ripensa e a quasi seidal suo ritiroggiare in Coppa del mondo con il Team Usa nella stagione 2024-2025. La superstar dello sci alpino si appresta a 40a scrivere un nuovo capitolo della sua già ricca carriera. Tre volte medaglia olimpica, tra cui un oro in discesa libera e un bronzo in Super-G ai Giochi di Vancouver del 2010 e un bronzo in discesa libera ai Giochi di Pyeongchang del 2018,è stata anche quattro volte campionessa generale di Coppa del Mondo e detiene otto medaglie ai campionati mondiali. Le sue 82 vittorie in Coppa del Mondo segnarono il record per una donna fino a quando quel primato non venne superato nel gennaio del 2023 dall’americana Mikaela Shiffrin, che è ancora in attività e ha raggiunto le 97 vittorie.non ha escluso la possibilità di candidarsi per una quinta partecipazione olimpica ai Giochi invernali del 2026 a Cortina d’Ampezzo, in Italia, dove ha vinto 12di Coppa del Mondo dal 2008 al 2018.