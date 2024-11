Liberoquotidiano.it - Sanità: Consulcesi, il webinar ‘libera professione e deroga al vincolo esclusività'

Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Ha offerto un approfondimento sulla normativa che consente attività lavorative al di fuori del rapporto con il Servizio sanitario nazionale e gli aspetti fiscali, cercando di rispondere alle difficoltà che molti sanitari incontrano, come il diniego di autorizzazione da parte delle proprie aziende sanitarie, il recentegratuito diClub dal titolo “Liberaaldi: gli strumenti del professionista sanitario”. Come previsto dall'art. 1 del Dl 34/2023 - si legge in una nota - gli operatori sanitari del compartoche lavorano nel Ssn potranno esercitare anche la libera, purché fuori dall'orario di servizio e con l'autorizzazione del datore di lavoro. Si tratta di una concessione, rinominata ‘aldi' che, al momento è valida fino al 31 dicembre 2025.