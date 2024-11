Iltempo.it - Salvini smonta le teorie del complotto dei giudici. Ma affonda il colpo: alcuni fanno politica

Nessunda parte deima c'è qualche magistrato di sinistra che fa. È questo il succo del discorso del vicepremier e leader della Lega Matteonel corso della sua intervista con Radio 24: «Ribadisco da imputato che rischia 6 anni di carcere che fortunatamente la stragrande maggioranza deiè ora in ufficio a fare serenamente il suo lavoro, ma che ci sia qualche giudice che rivendica le sue idee di sinistra e applica nelle sue sentenze il suo pensiero disapplicando le leggi dello Stato mi sembra evidente. Non c'è bisogno di Elon Musk per verificare che da qualche decennio in Italia qualche giudice fa. Non ci sono complotti da parte delle ‘toghe rosse', ma sicuramente qualche giudice, ad esempio sull'immigrazione non ha nascosto le sue idee politiche e a me spiace se un giudice porta in tribunale la sua ideache non coincide con le leggi votate dal parlamento.