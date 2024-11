Lanazione.it - Minima spesa, massima resa. L’Empoli è il club che "investe" meglio

"Sono i soldi che fanno venire le idee" diceva il regista Federico Fellini, fotografando solo in parte il mondo del calcio. Se da un lato infatti i giocatori oggettivamente più forti vengono ingaggiati dalle società con maggiori disponibilità economiche, dall’altro è anche vero che le idee vengono soprattutto a queimeno ricchi dal punto di vista del portafoglio, ma con dirigenti scaltri ed una attenta rete di scouting che pescano giovani talentuosi e giocatori meno noti, ma estremamente funzionali al progetto. Uno di questi esempi è senza dubbio, che mai come quest’anno sta dimostrando che "con poco si può fare tanto". Se andiamo infatti a comparare la graduatoria dellaper il mercato estivo con la classifica di Serie A, gli azzurri sono la squadra con il miglior saldo in assoluto: ultimi per euro tirati fuori (zero), decimi in campionato.