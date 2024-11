Napolipiu.com - McTominay: ‘Vi racconto cosa ho provato entrando al Maradona, Napoli mi ha conquistato’

Leggi su Napolipiu.com

Il centrocampista scozzese rivela il suo amore per la città dal ritiro con la nazionale L’impatto conha lasciato il segno nel cuore di Scott. Dal ritiro della Scozia, il centrocampista azzurro apre il suo cuore raccontando le emozioni vissute all’ombra del Vesuvio.: La scelta vincente“Diego è il calciatore più iconico della storia”, confessa. “Entrare nello stadio che porta il suo nome mi ha emozionato profondamente. I napoletani lo adorano per quello che ha dato alla città, ed è giusto così”. Parole che rivelano un’immediata sintonia con la cultura partenopea.L’abbraccio dei tifosiLo scozzese elogia il popolo azzurro: “I tifosi delsono fantastici, sempre al nostro fianco”. E racconta il suo inserimento in città: “Molti italiani mi hanno aiutato, dalla casa ai trasporti.