Ilfattoquotidiano.it - La disabilità è spesso oggetto di bullismo: oltre agli adulti, coetanei e ‘siblings’ sono necessari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Recentemente alcuni casi di cronaca hanno riportato alla riflessione sul fenomeno dele del cyber. La piaga mi ha toccato personalmente, con la mia seconda figlia Diana. Oggi ventenne, fin dalla prima elementare si è trovata a subire atti dilegati alla presenza in un’altra classe della sorella Diletta. Da lì un percorso fatto di episodi gravissimi, di noncuranza da parte delle insegnanti, di latitanza da parte della scuola e delle istituzioni e dell’indifferenza di tutto il personale che in tanti anni non ha mai preso una posizione chiara e favorevole. Il crollo di quelle certezze che ogni bambino dovrebbe avere nel riferimento alla persona adulta con la quale si confronta.Il nostro caso è uno dei tantissimi che negli anni ho cercato di seguire portando la mia esperienza e l’aiuto nella associazione, cercando di costruire un dialogo diretto degli alunni con altri loroesterni, che potessero fare da ponte.