Ilfattoquotidiano.it - Khaby Lame perde il primato italiano per interazioni social, solo quinto posto per Chiara Ferragni: ecco la classifica dei migliori influencer di ottobre 2024

non è più il primopersui. Lo rivela lastilata per Primaonline da Sensemaker, che ha reso noti icontent creator dello Stivale nel mese di. Sono due i ranking condivisi dalla piattaforma: uno relativo alle interactions e l’altro, invece, riguarda le visualizzazioni ai video. L’, diventato celebre a livello mondiale grazie alle sue reazioni silenziose e ironiche ai life hacks del web, è incappato in un calo del -53% a livello die di video views nonostante abbia mantenuto stabili le pubblicazioni.A togliergli ilnelleè la giovanissima Alice Mordenti, queen deiper il mese digrazie anche alla sua relazione con l’aspirante calciatore Domenico Esposito: i suoi altrettanto giovani follower, quindi, possono seguire la nascita e lo sviluppo di un amore all-digital che sta spopolando sui