Lucca Summer Festival 2025 in Piazza Napoleone il live dei Dream Theater

faranno tappa alper una data del loro nuovo tourDopo il grande successo nei concerti indoor di Milano e Roma,annunciano il tour estivo, che li vedrà proseguire le celebrazioni per il loro 40th Anniversary Tour e suonare i nuovi brani dell’album Parasomnia, in uscita a febbraio. Tra le date del tour anche un’attesissima serata sul palco diche segnerà il loro debutto a.I biglietti saranno in vendita su www..it dalle ore 10:00 del 14 novembre. L’annuncio deifa seguito a quelli di Thirty Seconds to Mars, Simple Minds, Alanis Morissette e Till Lindemann avvenuti nei giorni scorsi.