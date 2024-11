Gaeta.it - Incontro al Ministero dell’Istruzione: il futuro dei precari invisibili della scuola

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il tema deinellaitaliana continua a essere al centro del dibattito politico. Oggi, i coordinatori dei ‘‘ hanno avuto uncon il Ministro Giuseppe Valditara presso ile del Merito. L’argomento affrontato ha riguardato il concorso PNRR 2 e gli scorrimenti degli idonei previsti per il 2024. La questione divide l’opinione pubblica e coinvolge migliaia di docenti in attesa di stabilità.Scorrimenti degli idonei: la situazione attualeDurante l’, sono stati discussi i recenti progressi relativi agli scorrimenti per coloro che si sono iscritti nelle graduatorie 498-499 e 510/2020. Secondo quanto riportato dai coordinatori-portavoce Gian Michele Mostardini e Alessandra Torrioni, il Ministro Valditara sta seguendo direttamente questi scorrimenti, sottolineando l’importanza di monitorare la situazione nelle diverse Regioni italiane.