In Italia si assumono più antibiotici, soprattutto al Sud

AGI - Il consumo dirisale in: lo scorso anno +6,4% rispetto al 2022. Lo dice il Rapporto OsMed 2023 sull'uso dei medicinali in, redatto dall'Agenziana del Farmaco (AIFA). È ormai noto che la diffusione dei batteri resistenti agli antimicrobici è indicata dall'OMS come una delle grandi emergenze sanitarie, al punto che nel 2050 potrebbe provocare oltre 39 milioni di morti nel mondo. Ed è un problema che riguarda da vicino l', visto che ha la maggiore resistenza riscontrata in Europa (con 200mila pazienti l'anno colpiti da batteri resistenti) e che causa 11mila vittime. Per questo desta preoccupazione la ripresa, a partire dal 2022, del consumo dinel nostro Paese, che in un anno è per l'appunto salito del 6,4%. Il Rapporto dell'Aifa ci dice che lo scorso anno quasi 4 persone su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotico, con livelli più elevati al Sud, dove il 44,8% della popolazione ne ha assunto almeno uno in corso d'anno, contro il 30,9% del Nord e il 39,9% del Sud.