In che anno è ambientato L'Amica Geniale 4: epoca e storia vera

Dal rapimento di Moro al terremoto dell’Irpinia, ecco in che4Sebbene ladi Lila e Lenu sia inventata, non lo è invece il periodo storico dove le protagoniste vivono a Napoli e non solo. L’Italia attraversata da questa amicizia infinita. Ora ci troviamo alla quarta stagione. Ma in che4 ?In cheè ambientata4La quarta stagione di, intitolata “della bambina perduta”, è ambientata tra gli anni ’70 e ’80. La narrazione inizia negli anni ’70, un periodo segnato da forti tensioni politiche e sociali in Italia, e si conclude negli anni ’80, con il terremoto del 1980 che ha colpito Napoli.Il rapimento di Aldo Moro ne4Anche il rapimento di Aldo Moro è rappresentato ne4.