I ricavi di Fiera Milano salgono del 4% a 1845 milioni

Quotidiano.net - I ricavi di Fiera Milano salgono del 4% a 184,5 milioni

Leggi su Quotidiano.net

chiude i primi nove mesi dell'anno cona 184,5di euro, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto si attesta a 15,6. Il margine operativo lordo (Ebitda) sale a 62,4(+11%). L'indebitamento finanziario netto presenta una disponibilità netta di 51,8di euro rispetto agli 80,9del dicembre 2023. Alla luce dei risultati la società rivede a rialzo le stime deinel range 255-265, rispetto ai precedenti 250-255; L'Ebitda nel range 75-80, rispetto ai precedenti 70-75di euro. Nel periodo si sono svolte 51 manifestazioni fieristiche (30 in Italia e 21 all'estero, 32 direttamente organizzate e 19 ospitate) e 96 eventi congressuali (di cui 37 con annessa area espositiva) per un totale di 1.