Grande Fratello, Enzo Paolo abbandona: il gieffino rivela il motivo

Turchi lascia definitivamente il reality show. Il noto coreografo torna nella Casa per spiegare ilTurchi dopo aver lasciato il reality show nelle ultime ore, il noto coreografo ritorna per fare chiarezza. “Turchi entrerà in Casa e spiegherà cosa ha deciso di fare” dichiara il conduttore. Ilin collegamento afferma: “Purtroppo accade da due mesi, la mancanza della famiglia, la mancanza della mia vita con mia figlia, preciso che ho sentito che qualcuno ha detto sui social che c’è una commedia musicale. No, è una commedia che ha debuttato ad agosto. Dopo aver risolto dei problemi molto gravi grazie a voi e ai miei amici inquilini, spero che loro abbiano appreso molto da me”. Il conduttore chiede: “La tua uscita è definitiva?”, “E’ definitiva” conclude