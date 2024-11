Gaeta.it - Cosenza riacquista piazza Bilotti: un passo significativo verso la rinascita urbana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oggi,festeggia una vittoria importante per la sua comunità con il ripristino della piena fruibilità di. Questo spazio centrale, non solo rappresenta un patrimonio pubblico da valorizzare, ma è anche un simbolo die riappropriazione da parte della cittadinanza. Il sindaco di, Franz Caruso, ha comunicato ufficialmente il dissequestro dell’area museale e delle strutture circostanti, portando a termine un lungo processo che restituisce agli abitanti uno dei luoghi più significativi della città.Il dissequestro diIl tribunale diha recentemente deciso di revocare il sequestro preventivo che gravava su, una misura che era stata disposta dal Gip di Catanzaro nel 2020. Questa decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione, effettuata insieme al pubblico ministero, che ha confermato la sicurezza delle strutture rimaste in sequestro.